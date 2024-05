A Cefalù mostra itinerante su Francesco Liberto, il calzolaio dei campioni

In onore a Francesco Liberto in arte Ciccio shoes l'11 maggio alle ore 18 al palazzo ottagonale prospiciente il Duomo di Cefalù sarà inaugurata una mostra dedicata al calzolaio dei piloti più celebri reso famoso già dal 1968 per aver fatto calzare le sue scarpe A Vic Elford pilota Porsche Ignazio Giunti su Ferrari e poi Alfa Romeo, Nanni Galli e resosi protagonista nella Scuderia Ferrari con la vittoria nel 1977 campione del mondo di Niky Lauda con le scarpe di Ciccio Shoes. I familiari eredi e i suoi sostenitori hanno il piacere di celebrare tale evento connubio anche con lo svolgimento della Targa Florio che attraverserà il circuito madonita dal 10 al 12 maggio.

