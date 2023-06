"Istanti di bellezza", la mostra di Antonio Saporito Renier al XXS Aperto al Contemporaneo

Venerdì 16 giugno alle 19 presso la Galleria d’arte contemporanea XXS Aperto al Contemporaneo di via XX Settembre 13 a Palermo, si inaugura la mostra fotografica Istanti di bellezza a cura di Antonio Saporito Renier, direttore della Scuola siciliana stabile di fotografia. La mostra fotografica resterà aperta fino a lunedì 26 giugno.

Oltre ad estratti delle numerose mostre potrete ammirare nuovi scatti e i testi di accompagnamento alle mostre a cura della professoressa, Rita Cedrini, antropologa, del professore Maurizio Carta, urbanista e di Antonio Saporito Renier, fotografo.

“La mostra di fine anno accademico è sempre un momento molto importante per noi e per tutti gli appassionati che conoscono il nostro lavoro sia in Italia che all'estero - spiegano -. Quest'anno abbiamo prodotto ed eseguito sette mostre, di cui tre istituzionali, un catalogo edito dalla Università di Palermo e dietro tutto ciò ci sono mille racconti, una enorme passione e tanto divertimento".