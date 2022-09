Isole, dialoghi tra arte e letteratura: la mostra esposta al Museo Riso

Isole, dialoghi tra arte e letteratura, dopo le performances e gli incontri svolti a Lipari, conclude la quarta edizione del festival al Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo il 29 settembre alle 18.30, con l’inaugurazione della mostra Isole# Collezione Museo Riso, a cura di Rosaria Raffaele Addamo e Isole festival.

L’esposizione pone in dialogo le opere di Giovanni Anselmo, Claudia Di Gangi, Carlo Lauricella, Emanuele Lo Cascio, Luciana Picchiello, Paola Pivi, che con tecniche e linguaggi differenti - disegno, fotografia, scultura, video - affrontano il concetto di insularità sia nei termini di intima e individuale percezione identitaria di un luogo e di un tempo sia come occasione per riflettere sulle emergenze della nostra contemporaneità. Tutti i lavori esposti sono strettamente legati al luogo, isole nell’Isola, terre di approdo, realtà aperte al confronto, allo scambio, all’accoglienza. Le opere in mostra fanno parte della collezione del Museo.

In occasione dell’inaugurazione, verrà presentato in anteprima un frammento video della performance “Muti Pericoli” dei Masbedo, che ha avuto la sua prima assoluta al teatro antico di Lipari, realizzata espressamente per Isole festival sul tema Naufragare.

Il festival Isole, ideato e prodotto dall’Associazione Insula, ha ricevuto il riconoscimento del Ministero della Cultura. Il focus di riflessione di questa quarta edizione è Naufragare, declinato con la voce di scrittori, artisti e pensatori, nel tentativo di creare visioni diverse sui cambiamenti del nostro tempo: cinque gli appuntamenti nel mese di settembre dedicati a dialoghi, proiezioni, performance, mostre, ospitati a Lipari e a Palermo. Oggi viviamo un tempo di instabilità, di cambiamenti, di capovolgimenti di ogni verità è di ogni immutabilità. Naufragare, smarrirsi, allontanarsi dal conosciuto, perdersi per ritrovarsi tra inconcepibili fallimenti e insospettate realizzazioni. Come scriveva Fernando Pessoa: “Ho fatto naufragio senza tempesta, in un mare nel quale si tocca il fondo con i piedi”.

La particolarità di Isole, festival unico nel suo genere, è quella di proporre una compresenza di personalità della cultura e di varietà di linguaggi, che si incontrano sia sull’isola che nella città per una riflessione sull’immagine e sulla parola partendo da punti di vista differenti o da posizioni affini: tutto quello che può nascere da questo dialogo diviene il senso e la forza della manifestazione.

Isole nasce nel 2019 a Lipari nelle Isole Eolie come luogo di scambio culturale in un contesto internazionale di condivisione, accoglienza e apertura. Il festival inoltre vuole mettere in luce i caratteri di un ambito diverso da quelli di altri eventi culturali: l’isola ha una magia e una dinamica particolare che, grazie alla presenza degli ospiti e del pubblico, diventa opportunità di condivisione e centro di attrazione per offrire, proprio per la sua peculiarità, nuove possibilità di incontro e nuove modalità di esperienza.

Isole, dialoghi tra arte e letteratura è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana, Fondazione Sicilia, Museo Riso; in collaborazione con Centro Studi Eoliano; Parco archeologico delle Isole Eolie, Museo Bernabò Brea; Comune di Lipari; Liberty Lines. Ideazione e produzione Associazione Insula.