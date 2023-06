"L'isola" di Manlio Sacco va in mostra alla Galleria Giuseppe Veniero Project

Venerdì 16 giugno, alle ore 18, la Galleria Giuseppe Veniero Project (Palermo, piazza Cassa di Risparmio 21/22) presenta “L’isola”, una personale di Manlio Sacco, a cura di Vito Chiaramonte.

L’isola nasce dall’idea di presentare in un’unica occasione dipinti a olio su tavola, carboncini, tecniche miste, stampe, appunti grafici elaborati da Sacco negli ultimi quattro anni, dal 2019 ad oggi.

La mostra è una apologia della pittura come lavoro di sedimentazione e sospensione lento, solitario, riflessivo. Attraverso un nucleo di realizzazioni particolarmente coeso, infatti, Sacco indaga l’immaginario costiero e marino non tanto come evidenza paesaggistica, ma come pretesto per riflettere e ripensare in chiave cromatica il rapporto tra figura e sfondo.

Il titolo della mostra, tuttavia, è anche un omaggio al romanzo di Elsa Morante L’isola di Arturo: Manlio Sacco ritrova in quell’universo narrativo le dimensioni della realtà e del mito, la condizione infantile come simbolo del lavoro pittore, di esplorazione, di attesa, di consapevolezza.

L'artista

Manlio Sacco, classe 1978, vive e lavora a Palermo, dividendosi fra l’insegnamento accademico e la produzione artistica: pittura, disegno, incisione. Ha partecipato a fiere (finalista dal Premio Aletti ad Arte Verona 2008), alla 54° Biennale di Venezia padiglione Italia/Accademie. Fra le mostre e i progetti ai quali ha partecipato va ricordata la personale Pitture (a cura di A. Sarnari, presso la Galleria Quam di Scicli), del 2014.