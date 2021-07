"Intima 1", a Gratteri la mostra di Denis Volpiana ispirata al Cretto di Burri

Crateri, ferite, spaccature, crepe. Le sue opere risentono e rimandano a un’estetica ben precisa: quella burriniana; e l’influenza di Burri è stata, ed è tuttora, una guida importante per il suo lavoro come ammette lui stesso e come ha scritto anche di lui Ivan Quaroni.

Denis Volpiana, giovane artista veneto classe ’88, dopo aver esposto diverse volte a Londra e in varie parti d’Italia, approda per la prima volta in Sicilia, a Gratteri, con Intima 1; un omaggio al piccolo borgo madonita di cui l’artista di Vicenza si è innamorato subito dopo aver girato tutta l’isola l’anno scorso, e che gli ricorda molto le Dolomiti: “è come essere a casa” dice. Una mostra di 27 opere, a cura di Miliza Rodic e visitabile dal 9 luglio al 30 settembre 2021 a Gratteri (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni eccetto lunedì; e il sabato e domenica dalle 15 alle 20).

Progettata, organizzata e sponsorizzata da Misha Capnìst, curatore d’arte indipendente che vive e lavora tra la Sicilia e New York, Intima 1 è il primo capitolo del ciclo di mostre itineranti appartenenti al progetto ‘Naturale’ - che inaugurerà Volpiana eseguendo giorno 10 alle 18una performance dal vivo dove creerà tre opere - e che avrà come prosieguo a ottobre Ambiente 1, a Napoli. Saranno tutti capitoli a tema ‘Naturale’ specifica l’artista.

La pittura per Volpiana è un evento: facendo dell’approccio diretto alla materia la sua cifra stilistica, il suo linguaggio, si serve di grassi e resine di uso conciario per rendere gli olii e gli acrilici più soggetti a fenomeni di crettatura e di frantumazione della pellicola pittorica. La frattura in questo senso allude alla condizione esistenziale: nella vita tutto si rompe, si usura, si trasforma, muore e poi rinasce sotto altre forme. Ed è proprio questo il senso che vuole attribuire a questa mostra l’artista, quello di distruzione. L’opera non appena installata comincerà a prendere forma, distruggendosi, poiché il colore colerà lentamente nel parquet installato sotto, nel corso dei tre mesi di esposizione.

Sabato 10 luglio, durante la performance creativa Volpiana creerà tre opere che per caratteristiche tecniche e materiche sono soggette a lenta colata e conseguente stravolgimento dell’opera iniziale. Queste saranno esposte al civico 58 di Corso Umberto, a partire dal 10 luglio e fino al 30 settembre, data del finissage della mostra. L'evento è patrocinato dal Comune di Gratteri.

