"In limine", la personale di pittura di Domenico Labate in mostra da Keramos

In Limine è il titolo della personale di pittura di Domenico Labate, filosofo dall'intensa attività poietica espressa nel corso degli anni, in poesia, musica e pittura. La mostra curata e organizzata da Graziella Bellone verrà inaugurata Venerdì 27 Gennaio 2023 alle ore 18:00 da Keramos, via Catania 5 a Palermo.

In esposizione 16 tele realizzate con personalissima tecnica mista, avulsa da una ricerca stilistica rispondente a canoni tradizionali, vere e proprie "poesie visive" dal silenzio accecante, parvenze dionisiache di un'elevata valenza filosofico-iniziatica, osate al limite di ogni possibile significato.

Visioni, presagi, dimensioni drammaticamente oniriche che dilatano a dismisura tempo e spazio reale e immaginario, riempiono la tela tra spruzzi magmatici e cromatismi blu e grigi più o meno intensi, simboli di un linguaggio aneconico e di una non essenza. Domenico Labate ci rende pertanto attoniti spettatori di tutto ciò che può essere riconducibile al "limen", una soglia che non è solo confine e passaggio, ma anche "trasformazione", dilatazione metafisica e luogo incontrastato dell'inconscio. L'ingresso alla mostra è libero. Dal lunedì al venerdì: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.