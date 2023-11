"Hortus Deliciarum", l'installazione di Domenico Pellegrino a cura di Vito Chiaramonte

Sabato 2 dicembre, alle ore 18, Don Nino-Mind Food presenta Hortus deliciarum, la mostra personale di Domenico Pellegrino a cura di Vito Chiaramonte. Hortus deliciarum è il luogo simbolico che Domenico Pellegrino ha ideato a partire dall’intervento site che caratterizza il soffitto di Don Nino Mind Food.

In tale intervento l’idea è quella di sostare in un giardino di luci in cui la memoria della decorazione muqarnas, prelevata dall’architettura arabo-normanna in Sicilia, incroci quella degli erbari settecenteschi, a creare un paradiso in cui il dettaglio di un colore o di un profumo può essere esploso e diventare superficie che invade lo spazio.

L’allestimento, elaborato a partire da uno schema di tassellazione del piano tratto dal Rotolo Topkap? (conservato a Istanbul), suggerisce così l’idea di un hortus deliciarum, cioè di un’enciclopedia allegorica in cui tutto il sapere, senza distinzioni disciplinari, può irradiarsi e disporsi nell’utopia di un eden della convivenza e della multiculturalità: la diversità è una norma, non l’eccezione. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.