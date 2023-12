Generazioni orafe siciliane in mostra, a Monreale studenti al fianco di esperti artigiani

Un viaggio emozionante tra il sacro e il profano attraverso il fascino millenario del corallo. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica, 15, 16 e 17 dicembre, nella sala Silvio Guardì, al complesso monumentale dei Benedettini Guglielmo II Monreale. L’inaugurazione è in programma per venerdì pomeriggio alle 18. La mostra è organizzata dalla categoria orafi di Confartigianato Palermo e vede protagonisti, oltre agli storici artigiani, anche gli studenti, futuri artigiani del domani.

Da ammirare, le creazioni di Gb Preziosi, Marco Orestano e Simona Elia della Fancs V. Ma anche le opere dei ragazzi dell’ISS Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato di Cefalù, del liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria, dell’IIS IS V. Ragusa e O. Kiyohara - F. Parlatore, dell’IIS Damiani Almeyda-Crispi e della scuola professionale Endofap Don Orione, che si sono cimentati grazie a dei percorsi formativi organizzati nelle aziende.

A giugno scorso, la prima edizione della mostra, era stata ospitata nell’ex chiesa di san Mattia ai Crociferi a Palermo. “Un'esperienza straordinaria che unisce la tradizione e l'innovazione nel mondo del gioiello - dice orgogliosa Simona Elia, presidente della categoria degli Orafi di Confartigianato Palermo -. Abbiamo immaginato un viaggio emozionante tra il sacro e il profano, attraverso il fascino del corallo, dal gioiello tradizionale alla sua reinterpretazione più moderna e innovativa. Il tutto in un percorso virtuoso che è stato attivato, grazie alla collaborazione tra artigiani, scuole e istituzioni, mirata a garantire un futuro agli artigiani orafi di domani”

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Monreale, sarà fruibile venerdì 15 dicembre, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. Sabato e domenica, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.