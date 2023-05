"Fuoco continuo", la mostra fotografica di Carmelo Lenzo a Cefalù

Fuoco continuo è la nuova mostra fotografica di Carmelo Lenzo visitabile dal 29 aprile al 12 maggio presso il Bastione spazio eventi di Cefalù. "Cerco di esternare la fotografia che più mi rappresenta, che più sento mia - spiega -. Fuoco continuo, oltre a essere il titolo, allo stesso tempo è anche il tema di questa mia personale, poiché racchiude la passione con cui mi dedico alla fotografia. Ancora prima che essere un lavoro tutti i giorni, è proprio una grande passione che alimento giorno dopo giorno. L'esposizione narra di una Sicilia vista con i miei occhi attraverso le espressioni colte sui volti della gente incontrata lungo gli spostamenti, i paesaggi attraversati e il folclore in cui mi sono immerso. Conta 22 foto, di medio e grande formato, di cui 6 fotografie sono del tutto inedite e mai pubblicate prima. La creazione scelta per locandina, riporta in auge le emozioni provate alla scoperta di quella finestra incastonata nella roccia, i cui contorni riportano inequivocabilmente ai tratti fisionomici della nostra amata Sicilia".

Nel corso della presentazione della mostra, è intervenuto il relatore Vanni Giuffrè e la scrittrice cefaludese Santa Franco. "Affacciandomi attraverso quell’insolito triangolo di paesaggio, puntai il fuoco sulla Rocca di Cefalù - racconta ancora - per poi perdermi nel blu intenso del mare e nel verde raggiante della macchia mediterranea. Dall’intuizione di allora, oggi sette anni dopo, quella stessa visione mi riporta a Cefalù con una mostra personale che, oltre ad essere un’evoluzione del mio lavoro, mi restituisce grandi stimoli per il futuro ed emozioni al tempo stesso. ”Un “fuoco continuo” che giunge da lontano, aggancia il presente e punta implacabile al futuro".