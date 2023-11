Francesco De Grandi alla Rizzuto Gallery: in mostra le opere di "Narrativa"

RizzutoGallery è orgogliosa di presentare Narrativa, la nuova grande mostra personale di Francesco De Grandi. La mostra sarà inaugurata martedì 12 dicembre alle ore 17, e resterà visitabile fino al 24 febbraio 2024, dal martedì al sabato dalle 15 alle 19.

“Quando andavo al liceo disegnavo fumetti, ma i miei professori non capivano se erano fumetti o erano quadri. Facevo delle tavole che si allargavano sempre più, quasi sempre auto-conclusive, con pochissime vignette. Quindi questo portava a chiedersi, che cosa sono? In realtà erano dei quadri, però fatti come fossero fumetti... Dopo, invece, è successo l’inverso: quando ho cominciato a fare il pittore, tutti dicevano: “ma sembrano fumetti!”.

L’attitudine alla narrazione è sempre stata fortissima nella mia pittura. Per un certo periodo ha rappresentato un grande tabù, addirittura fonte di imbarazzo, vista come qualcosa di negativo, come un limite. La pittura da tempo aveva smesso di essere rappresentativa e si era spostata verso posizioni lontane dall’idea di narrazione.

Ma per me continuava e continua ad essere un’esigenza fortissima. Quando dipingo racconto tutto: l’ora, la stagione, gli eventi, nulla sfugge al mio io narrante. Oggi assistiamo ad un grande ritorno della narrazione nella pittura a livello internazionale. Come se ci fosse il bisogno, in questa nostra epoca iper narrata dove le false narrazioni sono all’ordine del giorno, di raccontare qualcosa di vero e la pittura in questo senso conserva ancora una forma di onestà.

Un quadro è una narrazione che ha un corpo, una presenza. Ed è una forma di verità proprio perché è presente, è lì e abita uno spazio. Tutto quello che c’è dopo, tutte le sue riproduzioni, sono tutti simulacri, ma l’oggetto reale è vivente, come essere attorno al fuoco e sentire raccontare una storia da un vecchio saggio.

Per questo ho chiamato la mostra Narrativa. In galleria vedremo dei quadri narranti, storie che appartengono alla memoria collettiva dell’uomo. Miti, leggende, novelle arrivate a noi attraverso la testimonianza e il racconto. Che hanno attraversato il tempo e lo spazio e sono ancora urgenti e capaci di creare mondi”.