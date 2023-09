"Palermo... New York", la mostra di Fabio Alfano da Cinematocasa

Quindici foto a grande formato su Palermo e quindici su New York per raccontare l’energia dei loro spazi, trasfigurando questi spazi, per andare "oltre" ciò che essi rappresentano e raccontare ciò che gli altri "ancora" non vedono.

Da Cinematocasa prende vita la mostra "Palermo... New York", un'esposizione che si svolgerà dal 23 settembre all'1 ottobre in via SS. Quaranta Martiri al Casalotto. Inaugurazione alle 19, Presenta Annamaria Orsini, storica e critica d'arte, interviene l'autore. Segue aperitivo.