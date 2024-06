“Bambini di Sicilia”, 90 fotografie di Enzo Sellerio in mostra al Loggiato San Bartolomeo

3 euro | ingresso gratuito per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni e per tutti gli aventi diritto

Proseguono le celebrazioni per il centenario della nascita di Enzo Sellerio con una mostra dedicata ai bambini siciliani che presenta in anteprima 45 dei suoi scatti più iconici insieme a 45 inediti scelti dal poderoso archivio del fotografo-editore siciliano. Curata da Olivia Sellerio e Sergio Troisi, prodotta da Sellerio editore in collaborazione con Fondazione Sant’Elia della Città Metropolitana di Palermo, “Bambini di Sicilia” ha aperto le porte l’1 giugno e sarà visitabile fino al 30 giugno.

Tra le 90 fotografie in mostra, 45 celeberrimi scatti come La fucilazione o Offerta di un cono gelato, definito da Paul Ginsborg (in Storia d’Italia. Annali 20. L’immagine fotografica 1945-2000, Einaudi 2004) “la più memorabile immagine delle relazioni bambino-adulto”, e 45 inediti. Che metà delle foto in mostra vedano qui la luce per la prima volta può dare l’idea di quanti tesori l’Archivio di Enzo Sellerio, tra i suoi centomila inediti, potrà ancora riservarci.

“Una mostra che voglia dare insieme un’idea del mio lavoro e nello stesso tempo della Sicilia di mezzo secolo fa, quando fotografavo a tempo pieno, non può avere un argomento migliore di quello dei bambini. I bambini sono uno specchio dei tempi. Quando fotografavo, dilagavano per le strade, lavorando, giocando, o importunando il prossimo, occupazione preferita. Oggi la motorizzazione ha rubato lo spazio ai bambini. Li si possono incontrare solo quando vanno a scuola con i loro zainetti firmati, accompagnati dalle madri. Per il resto stanno a casa. D’altra parte i nostri bambini elettronici non risentono molto di questa cattività. Rimangono davanti al televisore, al computer o a quei giochi diabolici nei quali sono così bravi”. Con queste parole nel 2007 Enzo Sellerio salutava i visitatori di una mostra sui bambini a Tel Aviv.

“Nostro padre - racconta Olivia Sellerio - diceva che la macchina fotografica, se in buone mani, è il più bel giocattolo del mondo, e ci ha insegnato che l’ironia, in apparenza un modo scherzoso di affrontare la vita, è, viceversa, il più serio: vede di una cosa i lati contrari, mette in contrapposizione un aspetto e il contrario che implica. Ed è forse per via di questa disposizione d’animo, per la vocazione narrativa, critica ma insieme ludica del suo sguardo affettuoso, che i bambini e il loro universo sono presenze costanti e predilette nelle sue fotografie; la speciale e tacita intesa che riusciva a instaurare con i piccoli, la capacità di coglierne l’essenza e restituirla nel suo racconto per immagini, che è anche struggente testimonianza di un’epoca, ci regala un tesoro nel tesoro del suo archivio. Perciò - aggiunge - con mio fratello Antonio siamo felici di riunire oggi questi suoi bambini ed è bello e commovente che ad ospitarli sia proprio il Loggiato di San Bartolomeo, che per più di cent’anni e fino alla guerra fu casa degli orfani e dei bambini abbandonati, che siano le sue mura alla punta estrema del Cassaro, prima strada della città e culla della giovane Palermo, e siano proprio le sue stanze ad accogliere questo formidabile popolo di bambini e ragazzi, memoria e sentimento di un tempo; proprio le logge del Museo, le sue clamorose finestre, a illuminare queste 90 fotografie, pagine del suo racconto potente di un decennio del secolo scorso, restituendo luce agli inediti e permettendo ai visitatori di accogliere il suo sguardo nel proprio, il suo sentimento per le cose e i bambini di Sicilia, e per gli altri”.

“Dopo la mostra al Teatro Massimo - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - siamo entusiasti che anche la Città Metropolitana e la Fondazione Sant’Elia stiano collaborando a celebrare i cento anni di un’icona come Enzo Sellerio, fotografo-editore, fondatore della casa editrice che rappresenta un vanto per la città, e che il Comune condivida l’intero progetto culturale per il centenario della sua nascita”.

“Dalla collaborazione tra Fondazione Sant’Elia e l’Archivio Sellerio prende forma - afferma l’avvocato Antonio Ticali, Sovrintendente della Fondazione Sant’Elia - un progetto che, mediante lo sguardo di Enzo Sellerio racconta l‘inesauribile energia dei bimbi, la gioia e capacità di giocare persino nei contesti più anomali e difficili. Un viaggio nel ricordo dell’infanzia, e uno spunto di riflessione circa la responsabilità che abbiamo verso le nuove generazioni, nella consapevolezza che il sogno di un futuro più giusto dipende dalle azioni del nostro presente”.