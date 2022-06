"Scusate il disturbo… e nuovi malesseri esistenziali": mostra fotografica

Mercoledì 15 giugno, alle 19:30, presso Vicolo San Carlo, strada pedonale perimetrale al Giardino dei Giusti in Via Alloro, si inaugura la mostra “Scusate il disturbo…e nuovi malesseri esistenziali” ideata e allestita dalla Scuola Stabile di Fotografia di Palermo, diretta dal maestro Antonio Saporito Renier. Gli scatti rappresentano le diverse espressioni di "disturbo" degli autori, i loro diversi punti di vista nei confronti dell’inquietudine del nostro tempo.



La mostra fa parte del ciclo “Giusto in Tempo” del Borgo dei Giusti ed è visitabile tutti i giorni dalle ore alle ore 16 alle 21 (tranne la domenica) fino al 7 luglio 2022. Le foto sono state realizzate dagli allievi del corso Advanced. “Abbiamo cercato di trasmettere un messaggio che, seppur da interpretare, arrivasse in modo diretto suscitando una reazione intima, a volte, irrompendo a gamba tesa nel vissuto di ciascuno di noi – per cui, se vi abbiamo turbato o emozionato, “scusate il disturbo”, ma era quello che volevamo”. (cit.: Sabina Carnemolla).

Crediti fotografici: Biagio Carapezza, Sabina Carnemolla, Elisabetta Carullo, Claudio Di Giandomenico, Chiara Gaudesi, Chiara Giuffrè, Monica Guarneri, Federica Mescolo, Fabrizio Perna, Benedetta Pirrone, Antonio Saporito, Nino Stimolo, Massimiliano Tirri.