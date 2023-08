Alla Fonderia Oretea la mostra fotografica personale "Strada facendo"

Il 7 settembre 2023 a Palermo, presso la Real Fonderia Orotea, si inaugura la mostra fotografica “Strada facendo”. La sfida degli artisti presenti, come gli stessi autori rendono noto, è quella di raccontare "l'ambiente umano, la città e le aree circostanti delle metropoli dal punto di vista degli autori, guardando da una finestra immaginaria verso le città e il mondo. In questo continuo cammino ci si scontra in quella vita quotidiana positiva, e a volte drammatica, del territorio e del tessuto sociale". La cerimonia di apertura si terrà alle ore 16:00 di giovedì 7 settembre, la mostra resterà aperta dal 7 settembre al 14 settembre dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Sabato e la domenica resterà chiusa. Organizzatore dell'evento: Aldo Di Vita “Arte dell'immagine”. Coordinatrice e relatrice la giornalista, psicoterapeuta e scrittrice Angela Ganci. Critico d'arte, lo scrittore e poeta Francesco Federico. Ospite d'onore, la scrittrice e poetessa Francesca Guajana. Ospite d'onore, Giovanna Macaluso, attrice teatrale e cinematografica. Artisti: Aldo Di Vita, Emanuele Di Vita, Maria Rocchieri (in arte Ginevra Dolce), Davide Bandolo. Si ringraziano il comune di Palermo e l'assessorato alla cultura per l'ospitalità.