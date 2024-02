"L'estetica dell'infinito", la mostra al Centro internazionale di fotografia

La mostra, divisa in 14 sezioni, attraverso 50 foto sull’architettura e l’arte contemporanea ma anche sulla natura e altro, scattate in varie città del mondo, accompagnate da alcune citazioni di noti artisti, architetti, scienziati, scrittori, leader spirituali, ecc, costruisce un possibile percorso conoscitivo attraverso alcuni dei principali temi e significati che caratterizzano le ‘forme’ dell’arte e dell’architettura contemporanea, per una migliore conoscenza di noi stessi e del tempo che stiamo vivendo.

L’est-etica dell’infinito forme contemporanee ed esprit del nostro tempo fotografie e testi di Fabio Alfano mostra a cura di Fabio Alfano con Cinzia De Luca: Centro internazionale di Fotografia Letizia Battaglia Cantieri Culturali alla Zisa dal 24 febbraio al 30 marzo dalle ore 9 alle 18.30 (fino alle 20.30 durante le proiezioni).

Partner

Comune di Palermo Assessorato alla Cultura

Polo universitario di Agrigento Università di Palermo

Corso di laurea in Architettura Università di Palermo

Corso di laurea in Architettura UniKore Enna

Accademia Belle Arti Palermo

Ordine degli Architetti Palermo

Settimana delle Culture

Inarch Sicilia

Anisa (associazione nazionale insegnanti storia dell’arte)