"Inspired by the people": 129 foto di Stefano Lotumolo in mostra ai Cantieri culturali della Zisa

Sette anni di scatti in giro per il mondo, nasce così la mostra di Stefano Lotumolo "Inspired by the people" che dal 5 al 30 giugno sarà possibile visitare gratuitamente al Centro internazionale di fotografia, all'interno dei Cantieri culturali della Zisa. 129 foto che mostrano la sua visione della bellezza racchiusa nella vita quotidiana di persone e popoli con differenti usi e costumi.

Lotumolo ritrae la semplicità di etnie ancorate alle loro tradizioni ancestrali, focalizzandosi anche su tematiche attuali, come la crisi climatica e la rivoluzione in Myanmar. "La fotografia - dichiara l'artista - mi ha donato un modo di comunicare che amo come me stesso, grazie ad altre culture ho capito che la diversità è il dono più grande abbiamo a disposizione".