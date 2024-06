Un viaggio nel set di "Ladri di biciclette": nelle foto di Maria Sole Stancampiano "Roma e il suo doppio"

A cinquant’ anni dalla morte di Vittorio De Sica, maestro indiscusso della stagione del grande cinema italiano, Maria Sole Stancampiano con la sua macchina fotografica ripercorre i luoghi del set di “Ladri di biciclette”, il film girato a Roma nel 1948, premio Oscar nel 1950. Un set che si ricompone in una mostra fotografica ospitata alla Galleria di Cefalù dal 14 giugno al 14 luglio 2024. L’inaugurazione è in programma venerdì alle ore 18. Maria Sole Stancampiano ne parlerà con Mariella Oliveri, appassionata di cinema e fotografia, e con Giuseppe Provenza della Galleria. “Roma e il suo doppio” come un viaggio nell’immaginario personale della fotografa, nella sua memoria. Memoria d’infanzia, quindi indelebile.

In “Ladri di biciclette”, icona del cinema neorealista in bianco e nero, la fotografa ritrova la Roma che lei vuole raccontare a colori. Una realtà ruvida, ora come allora. Una realtà in cui ancora oggi il furto di una bici può cambiare la vita di un uomo, la sua possibilità di lavoro. Gli scatti di Maria Sole Stancampiano sono gioco di rimandi tra l’attualità di Roma e il suo doppio negli anni Cinquanta.

La fotografa sceglie di non lasciarsi ammaliare dalla “grande bellezza” di Roma, ormai un cliché narrativo. Piuttosto guarda a Roma come città plurale, simbolo della natura doppia delle cose. Roma non può non ostentare il rango che le compete nella storia. Ma come una vecchia signora mostra i segni del decadimento. Nei contesti urbani, nella desolazione dei sobborghi, nella solitudine e nello straniamento degli individui.



Biografia Maria Sole Stancampiano. Nata nel 1994 a Roma, dove si è laureata in Design industriale e poi in Grafica e Fotografia, ha frequentato a Madrid il master di PHotoEspaña, laboratorio di progetti fotografici, dall’idea base alla realizzazione e all’esposizione. Ha partecipato alla collettiva fotografica “Punto de encuentro”, in mostra al Centro de arte Alcobendas (Madrid) dal 20 settembre al 5 novembre 2023. Nel cassetto ha “Insula Imago”, viaggio intorno alla fotografia in Sicilia, dagli esordi al “verismo” del fotoreportage in voga fino agli anni Novanta.