La Via dei librai nel cuore del Cassaro, in mostra le foto di Danilo Dolci

Dopo l’edizione su strada, giunta al nono anno, la Via dei librai 2024 continua proprio nel cuore del Cassaro, con una nuova iniziativa che richiama i temi che hanno segnato la rassegna. Giovedì 20 giugno, alle ore 18, nell’atrio della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, in via Vittorio Emanuele 463, verrà inaugurata la mostra “Premere (ancora) con forza serena – 100 anni di Danilo Dolci”, una raccolta di immagini fotografiche a cura di Valentina Di Miceli in dialogo con Amico Dolci.

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato regionale dei Beni culturali e dalla Biblioteca centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace" di Palermo su progetto di Significa Palermo ETS in collaborazione con il Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci".

“Al pensiero e all'opera concreta di Danilo Dolci nel territorio siciliano continuano a fare riferimento l'associazione Cassaro Alto e "La Via dei Librai" anche in quest'anno del centenario dalla nascita, come esempio di cittadinanza attiva e di impegno per lo sviluppo della comunità" spiegano Giulio Pirrotta del Comitato "La Via dei librai" e Giovanna Analdi, presidente dell'associazione "Cassaro Alto". La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 fino al 20 luglio. L’ingresso è libero.