Via Materassai, i Florio in una mostra: dodici fotografie raccontano la storia di una dinastia

Sarà inaugurata nella prestigiosa location di Nova, a Palermo, il prossimo 15 novembre, la mostra fotografica 'Via Materassai - I Florio', il cui allestimento è stato curato dall'architetto Claudia Fiore. Negli ultimi anni la storia della dinastia dei Florio ha avuto grande risonanza in tutta Italia e oltre, grazie anche a iniziative editoriali e cinematografiche di successo che hanno ripreso le vicende della celebre casata siciliana.

I Florio furono, tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento, tra le famiglie più ricche d'Italia, di tradizione industriale, protagonisti del periodo della cosiddetta Belle époque. Nel periodo di massima espansione delle proprie attività, la famiglia arrivò a disporre di una flotta che contava ben novantanove navi. Il loro impero comprendeva diverse attività imprenditoriali e settori industriali e spaziava dalla chimica al vino, dal turismo all'industria del tonno.

Proprio via Materassai e il piano di San Giacomo alla Marina furono il quartier generale dei primi Florio, il luogo dove tutto ebbe inizio, con l'apertura della piccola Aromateria (drogheria), che si trovava appunto in via Materassai. Per questo i titolari di Nova, la cui sede si trova anch'essa in via Materassai, hanno voluto rendere omaggio a questa prestigiosa famiglia ed ai luoghi in cui è cresciuta fino a diventare simbolo vincente della Sicilia stessa in Italia e nel mondo.

Le 12 fotografie esposte, alcune inedite, sono state gentilmente concesse da Casa Florio, Archivio Paladino Florio, per raccontare appunto luoghi e volti di quella che fu non solo l’affascinante storia di una famiglia, ma forse anche di una intera città e regione, partendo proprio dalla via dove tutto ebbe inizio. In una delle vetrine di Nova, inoltre, sarà anche esposto un piccolo omaggio alla prima Aromateria dei Florio. Progetto di allestimento a cura dell’architetto Claudia Fiore. Orari di visita: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 19 alle 24 (escluso il martedì) e la domenica anche dalle 12 alle 15.