"La fine del viaggio", al museo civico di Castelbuono in mostra le foto di Francesco Bellina

Al tema del viaggio e? dedicata la mostra personale La fine del viaggio che il Museo Civico di Castelbuono dedica al fotoreporter Francesco Bellina (Trapani, 1989) dal 20 novembre 2022 al 16 aprile 2023.

La mostra,a cura di Laura Barreca, e? un racconto per immagini in un luogo che poi sappiamo essere in Africa, e precisamente Agadez, citta? del Niger. Il nome di Agadez, unione dei termini berberi “egdez” (“riunirsi”) e “gedez” (“visitare”), e nonostante il rimando all’accoglienza, Agadez oggi e? invece conosciuta internazionalmente come il famigerato crocevia della rotta migratoria di migliaia di esseri umani in cerca di futuro, nelle mani di trafficanti senza scrupolo che qui hanno impiantato una redditizia economia illegale.

La fine del viaggio di Francesco Bellina ha inizio qui: dentro una comunita? africana che oggi si e? riorganizzata come principale centro di smistamento di migranti che dall’Africa raggiungono, se va bene, le coste europee, e altre mete del mondo.