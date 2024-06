Fidelis, Santa Rosalia 2024: al Pad art district la mostra evento di Dario Denso Adriolo

In occasione del 400esimo Festino di Santa Rosalia, il noto artista palermitano Dario Denso Andriolo presenterà la sua nuova opera, "Santa Rosalia 2024", in una mostra evento dal titolo "Fidelis". L'evento si terrà il 10 luglio 2024, alle ore 18, al PAD – Palermo Art District & Consulting, in via Torremuzza, 19,.

Dario Denso Andriolo, celebre per la sua innovativa tecnica di scansione 3D e rielaborazione digitale di modelli umani, ha creato una nuova versione di Santa Rosalia, ispirata dalla famosa blogger Valeria Paci. Conosciuta per la sua pagina social "Walking in Palermo", Valeria incanta milioni di utenti raccontando Palermo e svelandone il fascino. La sua figura è stata digitalmente scansionata e rielaborata da Andriolo per dare vita a una rappresentazione contemporanea della Santa Patrona di Palermo.

La nuova opera pittorico/scultorea di Andriolo sarà presentata non solo fisicamente, ma anche all'interno di una video installazione che rende l'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente per il pubblico. Questa combinazione innovativa permette di esplorare il dualismo tra corpo e spirito in un dialogo armonico e pacifico.

Utilizzando elementi della scultura tradizionale, come texture marmoree, drappeggi e attributi iconografici, l'artista riesce a reinterpretare l'iconografia religiosa attraverso la lente del digitale. Le sue opere si allontanano dai colori tradizionali delle rappresentazioni religiose, osando tonalità forti e inusuali che richiamano lo stile pop, pur mantenendo un profondo rispetto per la tradizione.

Le opere di questa serie sono apprezzate dai collezionisti per i loro colori vivaci e per la contemporaneità con cui trattano icone sacre in maniera non convenzionale.

In dialogo con la serie "In Saecula Saeculorum" iniziata nel 2017, che include le Sante vergini Ninfa, Oliva, Cristina e Agata, nonché il Genio di Palermo ispirato dalla scansione di Davide Lorè, frontman degli Shakalab, sarà esposta una tela seicentesca inedita raffigurante Santa Rosalia, protagonista del primo fascicolo di una collana semestrale tutta dedicata ad opere d’arte dimenticate (refusès) e restaurate curata dalla storica dell’arte Anastasia De Marco e patrocinata dal collezionista e designer persiano Nasser Charles Ayazapour.

Parteciperanno Marco Bash, noto dj siciliano, e la campionessa della BarItalia powered by Bargiornale Competition 2023 di Cannes, Ester Badami. Ester Badami, biologa molecolare e co fondatrice di SciùRum, presenterà uno dei suoi esclusivi "cocktail per scienziati" chiamato Pantera Rosalia, realizzato con profumi e liquori ricercatissimi. Le riprese dell'evento saranno affidate al giovane e talentuoso fotografo Luca Cardinale.

Per l'occasione saranno disponibili un numero limitato di copie d'autore in edizione limitata, tutte timbrate, numerate e catalogate. Sarà possibile pre-ordinarle al PAD.

Questo comunicato è stato redatto per diffondere l'evento e celebrare la straordinaria fusione tra tradizione e innovazione, tipica dell'arte di Dario Denso Andriolo. Vi invitiamo a partecipare e a scoprire la nuova Santa Rosalia, un'opera che promette di affascinare e ispirare.





press@darioandriolo.com | darioandriolo.com | padpalermo.com