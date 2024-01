"Femmes", un inno alle donne in una mostra al centro MedicalMente

Sabato 20 gennaio alle ore 18.30 sarà inaugurata in Via Libertà, 56 a Palermo, presso l’Associazione Culturale Centro MedicalMente, la mostra intitolata: “Femmes” un imponente Inno alle donne, 70 opere, suggestive e struggenti; raffigurazioni quelle degli artisti Mauro Di Girolamo e Jean Paul Palancher che porteranno a riflettere ancora una volta sul tema di profonda attualità e sensibilizzazione pubblica; in un momento storico dove la donna non viene tutela abbastanza anzi messa in costante pericolo… si ritrova in ogni opera la purezza, la paura, la rinascita e la vita che fa da specchio a un cambiamento che si pretende arrivi il prima possibile.

Questa mostra bipersonale, che non a caso si interromperà l’8 Marzo è un No secco a quello che succede oggi alle donne: violentate, uccise e private di sogni, desideri e speranze… a tal fine e per un maggiore riscontro sociale, la mostra Femmes sarà patrocinata dal Comune di Palermo e al contempo inaugurata dalle rappresentanti dell’Associazione Le Onde, realtà che da trent’anni previene e contrasta la violenza maschile sulle donne e i bambini.