"La felicità costa un gettone", al via la mostra al cocktail boutique Sbronzi di Riace

“La felicità costa un gettone” è il titolo della mostra di Jukebox, che si terrà presso il nuovo e raffinato cocktail boutique di via Giosué Carducci 2A, a Palermo. Si chiama Sbronzi di Riace e sarà inaugurato mercoledì 27 settembre alle ore 18.

Seguirà venerdì 6 ottobre la mostra di Jukebox, il primo evento che vedrà protagonista la musica dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Un excursus che tocca le corde dei ricordi, emozionandoci con le note di un tempo e regalando allo spettatore momenti indimenticabili all’insegna del relax.

In stile Vintage, il cocktail boutique assicura un viaggio nel tempo con i suoi innumerevoli oggetti che rievocano i momenti del passato: dalla Vespa 50 posizionata sopra un pianoforte a coda ai telefoni a gettoni, dalle insegne di una volta, come quella dei negozi Standa, ai manifesti del cinema.

Sbronzi di Riace è nato da un’idea di quattro amici, che di professione fanno altro, ma che sono accomunati dalla passione per il Vintage e per la cultura. Loro sono Salvo Giambruno, Giulio Giambruno, Ninni Arcuri e Giuseppe Bisso. Tutto in un’atmosfera rilassante, che abbraccia e avvolge il cliente e spettatore, e che permette di ascoltare della buona musica, gustando un ottimo cocktail o del buon vino accompagnato da un tagliere con prodotti selezionati e di qualità.

Dal momento di relax all’evento culturale. Sbronzi di Riace si propone infatti come “contenitore” di momenti culturali: dalle presentazioni dei libri alle mostre fotografiche o mostre a tema. In calendario già, oltre a “La felicità costa un gettone”, una mostra fotografica di Zino Citelli, che sarà inaugurata il 29 ottobre, dal titolo “Frammenti di tempo”.