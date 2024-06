"AntiCorpi”: le città invisibili di Fabio Mattaliano in mostra da Artètika 

Le città invisibili di Fabio Mattaliano, acquerelli e tempere di sorprendente profondità narrativa di luoghi e spazi dove la presenza dell’uomo non è centrale, saranno in mostra da Artètika - Spazio espositivo per l’anima, con “antiCorpi”. L'esposizione sarà inaugurata giovedì 20 giugno alle ore 19 e resterà visitabile fino al 4 luglio. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 13. La mostra, voluta dalle galleriste Gigliola Beniamino ed Esmeralda Magistrelli, è curata da Renato Pantaleo, musicoterapeuta e fotografo, esperto di linguaggi non convenzionali. Ingresso libero.

Le opere di Fabio Mattaliano in mostra

Fabio Mattaliano, nato in Sicilia nel 1963, laureato in architettura, è un artista, creativo e web designer. È permeato dal luogo in cui lavora, Palazzo Abatellis e dal suo percorso di studi. Crea omaggi alla città di Palermo reinterpretata attraverso i colori accesi, con una leggerezza visiva quasi evanescente, come se fossero “antiCorpi”, con costruzioni rare ed oniriche. Saranno 16 le opere esposte, tra acquerelli di città invisibili, urbe rare, di 65x50 cm e degli acrilici su tela e tavola, monumenti reinterpretati, dalle misure molto grandi, 125x95 e 140x90. Infine, due acquerelli, che rappresentano delle “torri di case” in verticale 40x100 cm. Raccontano la sua visione di un mondo delicato e melanconico, ma pieno di bellezza e speranza.