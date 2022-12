Ettore De Maria Bergler, ricordi di un artista a Palazzo Drago: opere in mostra nel cuore del Cassaro

Venerdì 16 dicembre si inaugura negli spazi della Cavallerizza di Palazzo Drago Ajroldi di Santacolomba a Palermo la mostra documentale “Ettore De Maria Bergler, ricordi di un artista”. La mostra, che rende omaggio a uno dei protagonisti dello scenario artistico europeo tra XIX e XX secolo, è promossa dall’Associazione Ettore De Maria Bergler in collaborazione con Antichità Athena ed è patrocinata da Oadi - Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” dell’Università degli Studi di Palermo.

Nel volume pioneristico di Maria Accascina “Ottocento siciliano. Pittura” del 1939 la studiosa siciliana nota: Egli cominciò là, dove gli altri si fermarono, ed evidenzia così l’inserimento di Ettore De Maria Bergler nell’ambito della scuola di pittura di paesaggio fiorita a Palermo e non solo e al contempo la portata innovativa della sua esperienza pittorico-decorativa. Ettore De Maria nacque il 25 dicembre del 1850 a Napoli, durante un soggiorno nella città partenopea dei suoi genitori Lorenzo De Maria, palermitano, e Vittoria Bergler, viennese, quasi già destinato dai propri natali all’internazionalità. Tra il 1875 e il 1877 De Maria Bergler fu allievo di Francesco Lojacono e la sua formazione non fu estranea alle scuole di Napoli e Firenze, grazie al supporto del colto e raffinato Giovanni Riso, barone di Colobria, esponente di larghe vedute dell’aristocrazia siciliana, che divenne suo mecenate.

L’originale apporto di Ettore De Maria Bergler all’arte del suo tempo non si limita alla pittura di paesaggio ma interessò anche il ritratto, genere nel quale si distinse come uno dei pittori pi. apprezzati dagli esponenti dell’alta società dell’epoca quali il duca e la duchessa di Madrid, le famiglie Whitaker, Basile e Ducrot, e, non in ultimo, la dinastia Florio, di cui divenne ritrattista ufficiale grazie all’intenso dipinto, datato 1893, che ritrae donna Franca, opera emblematica di una stagione culturale particolarmente vivace.

Particolarmente riuscita fu anche l’unione di intenti alla base di veri e propri capolavori, come le decorazioni per Villa Igiea e la sala “Bellezze di Sicilia” realizzata per l’VIII Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, scaturiti dal sodalizio del nostro con Ernesto Basile e Vittorio Ducrot. Furono partecipi di tale collaborazione notevoli esponenti dell’arte siciliana come Antonio Ugo, Luigi Di Giovanni, Michele Cortegiani e altri protagonisti dei cantieri decorativi che contribuirono a rendere memorabili edifici come Villa Whitaker e il Teatro Massimo di Palermo, in cui coincidono significato simbolico, specifico architettonico e decorazione.

Numerose le esposizioni alle quali De Maria Bergler prese parte a Milano, Firenze, Torino e Venezia, solo per citare alcune tappe della sua fortunata carriera artistica. In pochi anni il nostro artista conquistò il pubblico internazionale attraverso le numerose partecipazioni all’Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia.

La mostra “Ettore De Maria Bergler, ricordi di un artista” presenta una selezione di oggetti e manufatti appartenuti all’artista e provenienti dal suo archivio privato che, in questa occasione, viene aperto per la prima volta al pubblico grazie all’attività della neonata Associazione Ettore De Maria Bergler, fortemente voluta da Veronica De Maria, che si avvale della consulenza scientifica di Cristina Costanzo, ricercatrice di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Palermo e autrice di diversi saggi e contributi sull’artista e sull’Ottocento siciliano. In mostra saranno esposti gli acquerelli, i pennelli e altri strumenti di lavoro di Ettore De Maria Bergler ma anche gli occhiali e i cappelli usati dall’artista, insieme a una selezione di fotografie d’epoca, ritratti e appunti di viaggio che ne documentano la vivace attività in un’epoca felicissima per Palermo.

“Ettore De Maria Bergler, ricordi di un artista” sarà visitabile fino al 28 dicembre, tutti i giorni dalle 11.30 alle 17.30 a Palazzo Drago Ajroldi di Santa Colomba, in Via Vittorio Emanuele n. 382, pregevole dimora palermitana che si caratterizza per la presenza di decorazioni di grande qualità eseguite da un gruppo di artisti di alto profilo, tra cui Ettore De Maria Bergler.