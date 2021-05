Eteronimo, l’opera "ambiente" di Giuliana Barbano in mostra negli spazi di Église

Église organizza eteronimo #2 di Giuliana Barbano, a cura di Cristina Costanzo, in partnership con Kad - Kalsa Art District e media partner Balloon Project.

Eteronimo è un intervento site-specific ideato e progettato da Giuliana Barbano per Église, un’opera/ambiente in cui convergono le riflessioni maturate dall’artista sul tema dell’eteronimia. Attraverso un processo di selezione di immagini tratte da album fotografici di famiglia, Giuliana Barbano indaga la relazione intima e personale che si instaura tra soggetti, adulti e bambini, che si sostengono vicendevolmente o si avvalgono di ausili come passeggini, carrelli e tricicli per dormire, camminare e giocare. Il sostegno viene inteso non solo in chiave soggettiva e sentimentale ma anche nella prospettiva della fisicità in riferimento al supporto e al movimento, come reso esplicito dagli accostamenti proposti: giunto/ginocchio/gomito, tubo innocente/braccia, ponteggio/girello/corpo, solo per citarne alcuni.

Gli spazi di Église si fanno campo espanso dell’immaginario dell’artista che dialoga con l’architettura e i suoi elementi di supporto ricorrendo all’inserimento di tubi in ferro che doppiano la struttura autoportante della chiesa e a loro volta sostengono le immagini fotografiche scelte, definite da Giuliana Barbano “approssimazioni mnemoniche inusuali”. Spazio fisico e sfera del ricordo propongono così un cortocircuito tra memoria e necessità in una dimensione straniante e irripetibile.

La mostra si inaugura venerdì 4 giugno dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Sabato 3 luglio, alle ore 18.00, in occasione della chiusura della mostra sarà presentato un prodotto editoriale dedicato al progetto esposto, la pubblicazione è curata e prodotta da ÉgliseLab.

