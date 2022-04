Diabolik, Tex e Dylan Dog: il fumetto italiano fa tappa a Palermo per una mostra

Torna presso la "Unconventional Art Gallery" di Palermo, in via Giovanni Meli, 53 a Palermo, alle spalle di Piazza San Domenico, la mostra primaverile dedicata al fumetto, giunta alla sua terza edizione. Per l'evento 2022 è stato scelto un ricco tema con tanti personaggi noti agli appassionati del fumetto italiano. Una settimana appena dunque per riscoprire personaggi come Diabolik, Dylan Dog, Tex, Manara esposti insieme a tavole originali del maestro del fumetto Lele Vianello. L’apertura dell’esposizione, lunedì 11 aprile alle ore 17:00.

Diverse le firme che hanno siglato i pezzi in mostra. Da Sergio Zaniboni a Emanuele Barison e poi Cesare Buffagni, Riccardo Nunziati fino a Bruno Brindisi e Fabio Civitelli disegnatore di Tex. Esposte anche alcune tavole litografiche di Milo Manara e un pezzo originale di Diabolik firmato Lube.

Per i più nostalgici alcuni pezzi dedicati al famoso Tex che con le sue ambientazioni western ha fatto sognare intere generazione di oggi quarantenni e cinquantenni! Una sezione particolare sarà, infine, dedicata ad un lavoro di decollage, sempre a tema fumettistico, ad opera di un artista misterioso: “Zu-Zu 94”, di cui si saprà di più solo visitando la mostra! Quattro le sue tavole esposte, 30 x 40, dedicate a Diabolik, Dylan Dog e Tex che, grazie alla tecnica del decollage in stile Mimmo Rotella, renderanno in una versione più “pop” i grandi fumetti italiani oggetto di questa esposizione.

La mostra rimarrà aperta ogni giorno con orario 16:00-21:00 mentre nei giorni del weekend di Pasqua 15-16 e 17 sarà aperta dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00. Per partecipare è gradita la prenotazione via Wapp (inviando nome cognome e giorno e ora della visita, non contattando via telefono). Le litografie, tutte numerate e a tiratura limitate, così come i pezzi originali e le tavole di decollage saranno ritirabili a termine dell’esposizione.