Ritratti digitali all'Archivio storico, per la prima volta a Palermo i Data portraits di Denis Jaromil Roio

Per la prima volta a Palermo, i Data portraits di Denis "Jaromil" Roio. I ritratti digitali, tra i quali ad esempio 4:33 di John Cage, Bitcoin Blockchain, o Leaves of Grass di Walt Whitman, sono stati creati con la tecnica di criptatura dei file (audio, video, jpg), utilizzata in Unione Sovietica, in ambito militare, per salvare i dati digitali su carta, a mezzo stampa.

Già esposti nella Biblioteca di Amsterdam e al Museo Macro di Roma, a Palermo si arricchiranno di una serie originale di stampe specificamente create con soggetti, selezionati dall’artista e dal curatore, dedicati alla Sicilia #wallofsounds 2021 festival, che quest’anno avrà il suo punctum nello statement. “Nella nostra mente c’è una camera della musica. La sua forma è cangiante, secondo il suono di ciò che si ascolta”, è il festival internazionale di musiche e arti contemporanee, ideato, organizzato e diretto da Gaetano La Rosa, con l’Associazione Dionysus, e reso possibile grazie al supporto del Comune di Palermo - Assessorato alle Culture, del Sistema Bibliotecario Spazi Antropologici e Archivio Cittadino, della società no-profit di free software fondata da Jaromil, Dyne.org, e del Goethe-Institut Palermo, che si svolgerà in questa prima fase, denominata per l’appunto Prélude, presso l’Archivio Storico Comunale, sito in Via Maqueda 157, dal 3 al 14 novembre, con i seguenti orari: dalle ore 9.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì; dalle 9.30 alle 17.30 il mercoledì; dalle 9.30 alle 17.30 sabato e domenica.

Durante l’inaugurazione di mercoledì 3 novembre (dalle ore 17 alle 19), è previsto un intervento dell’artista e musicista tedesca Ruth Kemna, che performerà il suo Concerto per musica in movimento, nella magnifica Sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale, a fianco della Sala Finanze, nelle cui teche verranno esposte le opere di Jaromil. Il Volto dei Dati / Data Portraits, rappresenta così una scintillante anteprima della terza edizione di #wallofsounds 2021 festival.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...