"L'arte ti fa bella", in un temporary shop di via Granatelli la mostra di Croce Taravella

Si rinnova l’appuntamento con “L'arte ti fa Bella” giunto alla sua seconda edizione. Una nuova veste, una sinergia fra arte e design, un incontro di due donne, Sabrina Di Gesaro gallerista e Irene Ferrara designer di moda, che hanno voluto riunire in una nuova location due diverse forme di bellezza: l’arte pittorica di Croce Taravella e la moda. La mostra dedicata a Palermo a cura del critico d'arte Giuseppe Carli sarà inaugurata giovedì 19 maggio, alle ore 18, presso il temporary shop in via Principe di Granatelli, 65.

Le opere in mostra rappresentano un paesaggio urbano, prevalentemente palermitano in piena sintonia e armonia con lo store, SpazioIf. Sono opere che sanno di memoria, di storia, di tradizione. Taravella sa ben esprimere la poetica dei mercati, delle piazze, delle bancarelle con le tende colorate e dei panni stesi. Si tratta di un racconto che si snoda attorno all'indagine del vero traducendosi in istinto emotivo o in concetto spaziale: dalla minuziosità di piccoli dettagli, nascosti, fino a giungere alle grandi stesure di colore. La mostra sarà fruibile sino a sabato 28 maggio da lunedì a sabato, dalle 10.30 alle 15 e dalle 16.30 alle 19.30.