"Credere, viryty, believe":la pittrice ucraina Odarka Pisna in mostra a San Francesco Saverio

Domenica 30 ottobre alle 17:30 apertura della mostra nella chiesa di San Francesco Saverio: "Credere, viryty, believe” è questo il titolo in italiano, ucraino ed inglese della mostra della pittrice ucraina Odarka Pisna che si aprirà domenica 30 ottobre a Palermo nella chiesa di San Francesco Saverio.

Nata il 24 marzo 1990 in Ucraina, Odarka Pisna si è laureata all’Istituto di filologia, facoltà di lingua, letteratura e inglese ucraine della Kyiv National Shevchenko University e successivamente ha conseguito il diploma all'Accademia statale delle arti di Tbilisi. Mamma di una figlia di 9 anni, Zlata, la pittrice ucraina ha di fatto dato inizio alla tecnica musiva dei minerali naturali preziosi e semipreziosi su tela. In questi anni ha partecipato a 150 mostre, in Italia, Spagna, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Ucraina, Georgia. Nel 2019 ha rappresentato l'Ucraina nel padiglione nazionale alla 58a Biennale di Venezia; è diventata consigliere del sindaco della città ucraina di Uman per questioni di cultura e arte. Nell’agosto 2019 ha ricevuto il premio dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina per lo sviluppo della cultura ucraina.

Le tele che potranno essere ammirate nella chiesa di San Francesco Saverio toccano i temi della fede e sono ispirate dalla storia sacra così come narrata dalla Bibbia. “Le sue tele - ha commentato Georgii Gugushvili, rettore della Tbilisi State Academy of Arts - sono piene di temi complessi e pittura pastosa. Un vero e proprio fuoco d’artificio, una specie di linguaggio parlato della meditazione artistica”.

L’apertura della mostra, domenica 30 ottobre alle ore 17:30 sarà introdotto da un momento di riflessione moderato da Adriano Frinchi, con il rettore della chiesa di san Francesco Saverio, don Massimiliano Lo Chirco, Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCSicilia e il docente di storia della poesia e formazione estetica Salvatore Lo Bue. Sarà presente l’artista Odarka Pisna. La mostra sarà visitabile ogni mattina, dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30. Sono previste delle aperture pomeridiane in collaborazione con gli alunni del Liceo Scientifico "Ernesto Basile", Palermo.