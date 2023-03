"Contorni urbani", allo Steri la mostra personale di Francesco Caltagirone

Venerdì 10 marzo, alle 17.30, nella Sala delle Verifiche del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) si terrà l’inaugurazione della personale di Francesco Caltagirone “Contorni urbani. Opere 2006 - 2023”. Interverranno Massimo Midiri, Paolo Inglese, Maria Concetta Di Natale e il curatore Aldo Gerbino.

La mostra è organizzata dal Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Palermo. Orari visite: da venerdì 10 a giovedì 30 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Francesco Caltagirone nasce a Palermo nel 1961; conseguito il diploma, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. Prossimo alla laurea interrompe gli studi per dedicarsi al suo lavoro presso il Teatro Massimo, per conto del quale partecipa anche all’allestimento di alcune importanti mostre. Fin da giovane coltiva l’amore per la pittura, ereditato dal padre Luigi. Collezionista di oggetti d’arte, dal 2004 focalizza, da autodidatta, il suo estro sull’attività pittorica. Sin dai primi passi svolge un attento studio del paesaggio urbano e dei suoi elementi.