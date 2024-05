"Contaminazioni", alla Galleria Almareni la mostra dell'artista Roberto Masi

Giovedì 23 maggio, dalle 17 alle 20, s’inaugura “Contaminazioni”, la personale dell’artista Roberto Masi c/o la Galleria Almareni. Roberto Masi nasce a Palermo nel ‘66. Eclettico e sensibile, fin da bambino dimostra una spiccata attitudine alla musica e al disegno; dopo gli studi, inizia un suo personale percorso di ricerca incentrato prevalentemente sulla musica, che per tanti anni lo porta in giro per l’Europa.

Nella sua formazione artistica c’è quindi altro, ma c’è anche la scoperta di artisti Pop come Roy Lichtenstein e Andy Warhol, della Street Art, e una smodata passione per il disegno e i fumetti, unita a una bizzarra visione del mondo. Masi è un artista nato, le sue figure dai colori forti - che prendono spunto da icone della cultura di massa -, sono interpretate con ironia e dissacrazione, e rimodellano i rapporti tra l’arte elevata e quella popolare.

Masi, con le sue pennellate, con la sua inventiva, ma soprattutto con le sue personali Contaminazioni (esperienze), ci racconta di sé, prova ad aprire un canale comunicativo diretto con l’osservatore per riflettere sulla società che ci circonda, sugli usi, sui costumi, sul potere mediatico, e la sua arte - dai toni volutamente esasperati, eccessivi - è sì provocatoria, ma è anche una chiara ricerca di potenzialità espressive e, in fondo, di un modo diverso di vedere le cose.

La mostra ha un corpus composto da poche opere selezionate, che rappresentano e interpretano la creatività e la sensibilità dell’artista, e che tengono conto del pluralismo dei linguaggi e delle innovazioni tecniche che caratterizzano la contemporaneità.