Mostra collettiva di pittura "Colours of summer" di Tredarte e Daniela Martino

Sarà la stagione più calda e luminosa dell'anno la protagonista della collettiva pittorica intitolata "Colours of Summer" (dall'inglese, "I colori dell'estate"), organizzata dall'Associazione Tredarte e dalla event manager palermitana Daniela Martino, che dal venerdì 4 giugno, presso gli spazi espositivi dell'Associazione in via Sampolo, 100 a Palermo, ospiterà le opere e coinvolgerà dieci artisti del panorama contemporaneo siciliano.

Gli stessi racconteranno attraverso le proprie opere, realizzate con i propri stili pittorici, l'estate in tutta la sua bellezza, nei suoi colori e con le emozioni che solo una stagione così coinvolgente e di forte rinascita è capace di suscitare dopo questo lungo periodo di pandemia da Covid-19.

La mostra è stata curata in collaborazione con la designer light Grazia Pizzillo ed il fotografo Massimo Palmigiamo, autore della grafica e della locandina dell'evento. "L'idea di questa collettiva nasce dal mio desiderio di entrare nuovamente in una galleria d'arte- ha affermato l'organizzatrice Daniela Martino - per poter respirare arte, ma soprattutto inebriarmi di colori e gioia. Realizzare questo progetto in occasione del mio compleanno - ha proseguito - è stata una scelta dettata dal voler trascorrere un giorno importante con tanti amici che mi hanno sostenuto artisticamente e professionalmente in questo lungo periodo che ci ha tenuti lontani a causa della pandemia.

L'estate poi - ha concluso - è la mia stagione preferita e mi ha sempre dato forti emozioni perché rappresenta la rinascita della natura, con il suo vento caldo di scirocco, con il mare ed il profumo di fiori estivi come il gelsomino e le pomelie, i miei preferiti che mi ricordano l'infanzia".

Le creazioni ricche di folklore di Eugenia Affronti, si accosteranno a quelle delicate e raffinate di Cristina Alletto, di Antonella Stillone, con i suoi sketch realizzati ad acquerello su carta, e di Laura Piras con il suo ritratto di donna dalla forte carica emotiva, passando per quelle paesaggistiche, geometriche e fortemente evocative di Rosario Calí e Simone Lo Monaco. Infine, ad accompagnare il visitatore nel percorso pittorico, l'opera squisitamente concettuale ed energica di Ambra Pavesi, quella più finemente mitologica di Cristina Patti, quella informale, astratta e materica di Marco Troia e le illustrazioni di Giuseppe Maiorana volte a veicolare profondi messaggi a sfondo sociale. L'espozione sarà fruibile già a partire dal 4 giugno, mentre l'inaugurazione avrà luogo sabato 5 giugno (in occasione del compleanno di Daniela Martino).

La stessa seguirà il seguente calendario: 4 giugno dalle 18 alle 20, 5 giugno dalle 18 alle 20 con gli artisti presenti in galleria, 8 giugno dalle 18 alle 20 e finissage giorno 11 giugno dalle 18 alle 20.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...