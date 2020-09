"I colori di Sicilia", a Villa Palagonia la mostra di carretti di Tommaso Provenzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora sorprese per i visitatori di Villa Palagonia una volta varcata la soglia della dimora settecentesca! Nei giorni 12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 settembre, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) sarà possibile ammirare una piccola esposizione di carretti e oggetti decorati da Tommaso Provenzano, artista bagherese noto soprattutto per aver collaborato con Dolce e Gabbana per la linea di elettrodomestici Smeg e aver rappresentato l'Italia intera in Cina per l'esposizione di arte e tradizione popolare all'Intangibile Cultural Heritage Museum lo scorso anno. Si invita il gentile pubblico di visitatori ad una permanenza massima di circa 30 minuti e a non intrattenersi oltre, così da poter assicurare un regolare ricambio nel rispetto delle norme anticovid che consentono una capienza massima di 40 persone per turno, assicurando in tal modo il distanziamento.