"I colori di Sicilia": a Villa Palagonia l'esposizione di Tommaso Provenzano

Villa Palagonia si prepara già ad accogliere i visitatori per il secondo weekend di iniziative. Il 19 e 20, e poi ancora il 26 e il 27 di settembre, si replica con l'esposizione "I colori di Sicilia" di Tommaso Provenzano e l'ingresso ridotto del 50%. Grande afflusso di visitatori quello della scorsa settimana, non è riuscita neanche la pioggia quasi incessante a far desistere il pubblico, poi ripagato da una inaspettata performance pittorica del maestro Provenzano.

Dalle 09.00 alle 13.00 (ultimo ingresso 12.30)

Dalle 16.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00)