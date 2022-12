Una mostra di dipinti di Paolo Turturro ispirati alla natura allo Spazio Lolli

Una mostra di dipinti di Paolo Turturro ispirati alla natura, che si inaugura l'8 dicembre, una performance musicale con l'arpista Romina Copernico e le letture di Giovanna Cossu, sabato 10, un incontro sui temi dell'arte e dell'armonia curato da Fabio Alfano, domenica 11, costruiscono l'evento Colori di pace, che si terrà dall'8 all'11 dicembre allo Spazio Lolli, per trattare il tema della 'pace', non in modo retorico e per slogan, ma come proposta di 'percorso interiore.