Aliens in Riga, la mostra fotografica di Sergio Corona a cura di CollettivoF

Dopo la pausa estiva, sabato 2 settembre, alle ore 17, presso l’atrio della Biblioteca Comunale di Palermo in piazza Casa Professa a Palermo, si inaugura la mostra fotografica Aliens in Riga, del fotografo Sergio Corona. La mostra, che rappresenta il quarto appuntamento della Rassegna CollettivoF/Annozero, è dedicata alla anomala situazione riguardante una considerevole percentuale di cittadini dell’Unione Sovietica che vivevano su territorio lettone e a cui oggi non è concessa la nuova cittadinanza.

Sergio Corona, da fotogiornalista freelance, ha realizzato questo reportage nell’estate del 2011. Ad oggi, la situazione non è cambiata e solo coloro che risiedevano in Lettonia prima del 1940, ovvero prima della prima invasione sovietica, godono oggi di cittadinanza lettone.

La mostra, che questa volta è allestita presso la sala Emma Alaimo della Biblioteca Comunale di Palermo (le precedenti si erano allestite presso l’Archivio Storico) rimarrà visitabile fino al 16 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Domenica 3 settembre e 10 settembre e sabato 16 settembre dallle ore 10 alle ore 17.

Nell’ambito della stessa mostra fotografica, sabato 9 settembre alle ore 17 si terrà un talk dal titolo Riga, uno, nessuno, centomila. Ad affrontare il difficile tema dell’identità politica in un contesto come quello della Lettonia interverrà la professoressa Marilena Macaluso, sociologa della politica dell’università di Palermo. Sarà inoltre presente l’autore.