La mostra nel segno dell'astrattismo alla Torre Ventimiglia: le opere di Claudia Oliveri a Montelepre

Mostra personale di Claudia Oliveri dal 30 dicembre al 7 gennaio alla Torre Ventimiglia di Montelepre. Per la prima volta in mostra la personale dell’artista Claudia Oliveri con la serie Drapery dei suoi ultimi lavori. Al suo fianco in questa mostra la fotografa di moda polacca Aleksandra Di Gesaro che avrà anche lei in mostra alcune delle sue foto che ben si sposano con lo stile fluttuante e morbido di Claudia Oliveri.

Claudia Oliveri avrà a disposizione la sala della Torre Ventimiglia per le sue opere, alcune inedite attraverso le quali esprimerà per la prima volta in una mostra personale il suo nuovo stile caratterizzato da linee morbide e fluttuanti che strizzano l’occhio a un'impronta di astrattismo. Ospite d’eccezione, il maestro Diego Ganci. La mostra è patrocinata dal Comune di Montelepre.