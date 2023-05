"Circle" #2: la mostra d'arte contemporanea alla Galleria d'arte XXS

Sarà inaugurata sabato 3 giugno alle ore 18 presso la Galleria d’Arte XXS aperto al contemporaneo Via XX settembre 13 Palermo, la mostra d’arte contemporanea collettiva dal titolo” Circle” #2.

Alla mostra sono stati invitati 21 artisti provenienti da varie parti dell’Europa. Gli artisti che hanno dato il loro contributo al progetto che è finalizzato alla ricerca e alla promozione dell’arte contemporanea, si sono confrontati sul tema del cerchio che come il cielo, rappresenta la dimensione intellettuale e spirituale dell’uomo. La mostra è organizzata dall’Associazione Culturale RicercArte di Alcamo, testo professoressa Lea Di Salvo.

La sostanza primordiale

Questa figura geometrica rappresenta lo stato della sostanza primordiale impalpabile e trasparente, uniforme e indifferenziata.

Infatti, il Cerchio sprovvisto di angoli e di spigoli simboleggia l’armonia, che grazie all’assenza di opposizioni, come l’alto e il basso, ecc., traduce l’indifferenziato in un’uguaglianza di principi. È il simbolo dello spirito e dell’immaterialità dell’anima.

Il simbolismo del Cerchio è duplice, sia magico sia celeste. Questa figura come cielo rappresenta la dimensione intellettuale e spirituale.

Infatti nella sua opposizione al Quadrato questa figura geometrica incarna il cielo in rapporto alla terra, a tutto ciò che è materiale. Il Cerchio come cielo è collegato al il ciclo perenne della vita. Questo concetto è ben espresso dalla circonferenza, figura geometrica nella quale non è dato distinguere il principio dalla fine, simbolo dell'eternità e quindi di perfezione.

Gli artisti: Aurora Basile, Stefano Bellano, Elena Bottari, Andrea Busi, Carla Causo, Eugenio Coppo, Naire Feo, Patrizia Ferrara, Valentina Fortunato, Laura Giangrosso, Dimitri Gazziero, Claudia Ka, Piera Ingargiola, Paolo Manzari, Sofia Maricosu, Patrizia Panizzolo, Alfonso Perrotti, Tamara Petralia, Loretta Pivotto, Stefania Turco, Elia Varini. La mostra sarà visitabile tutti i giorni

dalle ore 10 alle 12:30 alle ore 16:30 alle 19:30.