"Cercando Ballarò", la mostra fotografica alla cupola del Santissimo Salvatore

L'associazione culturale "Guardie del Tempio" presenta "Cercando Ballarò", mostra fotografica collettiva a cura di Giovanna Musumeci, Ornella Salerno, Martina Mannucci, Vitalba Galati, Alessia Lo Bianco e Chiara Nocera. Mostra gratuita ma inserita all'interno del percorso turistico che dà accesso alla cupola del Santissimo Salvatore. Si terrà dal 19 marzo al 19 aprile ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Ad un gruppo di fotografi è stato chiesto di dare una loro personale visione di Ballarò e, attraverso i loro occhi, come in un gioco infinito di specchi, rivedere i nostri e quelli di tutti coloro che incontriamo ogni giorno fra le vie di un mercato che non cesserà mai di esercitare il suo fascino.

Ballarò è il cuore pulsante di un intero quartiere, quello dell'Albergheria ma tentare di darne una definizione risulta impossibile. È un affascinante enigma, un mistero costruito da secoli e secoli di storia e di storie, i cui fili si incontrano e si intrecciano dando vita ad un disegno che è di volta in volta sempre nuovo e sempre diverso. È arte, musica, allegria, rumore, confusione ma anche buio, solitudine, sporcizia, disordine, abbandono.

Ballarò è tutte queste cose e molte altre ancora. La sua vera natura è un segreto ma è proprio nell'assoluta inviolabilità di esso che si cela la sua indescrivibile ed eterna meraviglia. Per info: areamonumentale.gdtc@gmail.com. Modalità d'ingresso: mostra gratuita, biglietto cupola Santissimo Salvatore 3 euro.