Chiesa di San Salvatore, nella sacrestia in mostra le fotografie di Giuseppe Catanzaro

"La cerca di Collesano", atmosfera penitenziale e simboli del rituale. Dal 3 al 25 aprile presso la sacrestia monumentale della Chiesa del Santissimo Salvatore. "Dopo sei anni dalla mia ultima personale (Il Maiolicato) nell'ambito della Settimana delle Culture, nell'orario di San Mercurio, quest'anno grazie agli amici dell'Associazione culturale "Guardie del Tempio" e al Rettore Mons. Gaetano Tulipano, presento la mostra fotografica, sulla Settimana Santa, in questa chiesa barocca, che con l'altare del Crocifisso, dove sono rappresentati i simboli della passione di Cristo, acquista un valore particolare.

La cerca di Collesano

È un dramma liturgico che alcuni storici la fanno risalire alla seconda metà del XVII secolo. Tuttavia non vi sono prove certe e probabilmente si tratta di una tradizione orale della confraternita del Santissimo Crocifisso. La Cerca è caratterizzata dalla presenza di confrati incappucciati con un cappuccio bianco e recanti nelle loro mani i simboli della Passione di Cristo quali: il Sole, la Luna, il Pugnale con l'orecchio mozzato, il ramoscello di spine come flagello, la Corona di Spine, la Spugna, i Dadi, il Velo della Veronica, la Colonna, l'Ecce Homo, la Scala, il Martello, i Chiodi, la Tenaglia, la Palma, la Mano, il Gallo, il Calice, la Lancia, la Lanterna, il Sacchetto dei trenta denari, l'insegna della Croce con la scritta INRI. Oltre ai confrati sono presenti attori in costume che rappresentano Gesù che trasporta la croce, la Madonna, il discepolo Giovanni, le pie donne, il centurione con la sua coorte di militi armati, la Veronica e gli angeli. Il rito inizia alle prime luci dell'alba, per concludersi a mezzogiorno, dopo aver percorso le strade della città. Studi hanno accertato che la Cerca è tratta dalle sacre rappresentazioni siciliane indette dalle rappresentanze della "Nazione Spagnola" (1590) e dalla "Nazione Genovese" (1591), di stanza a Palermo.

La rappresentazione genovese veniva volgarmente chiamata "Casazza", riprendendo il nome del luogo nel quale si riunivano i disciplinati liguri prima di recarsi alla chiesa di San Francesco in Genova dalla quale, dopo aver implorato la misericordia di Dio e deposto le vesti, si recavano in strada per flagellarsi pubblicamente in segno di penitenza.