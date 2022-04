Tre spazi espositivi per un unico grande evento: i Danisinni per la Settimana delle Culture

Sabato 30 aprile, doppia inaugurazione della collettiva diffusa ‘C’è come un disagio nella stanza’, promossa dal Museo Sociale Danisinni, tra gli eventi della Settimana delle Culture a Palermo.

Prima mostra del ciclo Svolgimenti, organizzato dal neonato collettivo di artisti e professionisti in varie discipline che lavora allo sviluppo di un progetto di arte diffusa, pubblica e relazionale. La mostra, con ingresso gratuito, avrà luogo in tre spazi espositivi differenti in città, in orari e giorni consultabili sui canali social di Svolgimenti e del Museo Sociale Danisinni.

La prima parte della mostra sarà inaugurata alle ore 16:30 presso la Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UdiPalermo (via Lincoln, 121). Alle ore 18:30 l'apertura degli altri due spazi espositivi: Museo Sociale Danisinni e Cripta ipogea Chiesa Sant’Agnese ai Danisinni (vicolo Ganci, 9 - piazza Danisinni).

Installazioni, video, collages e assemblage polimaterici, libri d’artista, sculture, disegni e incisioni vegetali, realizzati con tecniche miste. L’uso dei materiali naturali, ‘domestici’ e dei “residui urbani” è il fil rouge di questa collettiva. Sulla piattaforma Behance è stata avviata la creazione di un catalogo in svolgimento, in continuo aggiornamento, attraverso il quale l'utente può seguire le evoluzioni del progetto.

Siamo estremamente felici di avere trovato accoglienza e sostegno nelle donne della Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale UdiPalermo, che ci hanno accolto tra le loro stanze. Le opere esposte nella sede di via Lincoln, così come l’allestimento, dialogano con la storia dell’organizzazione; le artiste nel corso degli ultimi due anni hanno condotto una ricerca artistica in cui ci si riappropria, indagandolo, del diritto di spazio e autodeterminazione del (proprio) corpo (femminile).

Il sottotitolo di questa mostra C’è come un disagio nella stanza trae ispirazione dai versi di Amelia Rosselli, poeta e anti-fascita tra le voci più importanti del Novecento, nella rielaborazione della strofa iniziale di una sua poesia: “C'è come un dolore nella stanza, ed / è superato in parte: ma vince il peso / degli oggetti, il loro significare / peso e perdita”.

Tre spazi espositivi

Opening: sabato 30 aprile

ore 16:30 Udipalermo via Lincoln, 121

ore 18:30 Museo Sociale Danisinni / Cripta Sant’Agnese vicolo Ganci, 9 - Piazza Danisinni

Orari

Museo sociale Danisinni Mu.S.Da. (vicolo Ganci, 9 - Piazza Danisinni)

tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 13, domenica dalle ore 9 alle 11

Cripta Sant'Agnese (piazza Danisinni, Parrocchia Sant’Agnese)

tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle 18 escluso la domenica

Biblioteca delle donne e centro di consulenza legale Udipalermo (via Lincoln, 121)