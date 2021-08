Catarsi tra figura e colore, la mostra di Roberto Fontana allo Spazio Almareni

Lo Spazio Almareni di via Lo Jacono 13, a Palermo, realtà espositiva dedicata all'arte contemporanea, riapre con la mostra “Catarsi”, che sarà inaugurata mercoledì 1 settembre alle ore 17.30.

Marco Cocciola, curatore della mostra, scrive: “Ho conosciuto Roberto Fontana qualche tempo fa, e ho subito instaurato con lui un rapporto di stima e di amicizia. Roberto è un artista impegnato e straordinario, e questa personale, ospitata presso lo Spazio Almareni a Palermo, è un evento memorabile, da me voluto con il precipuo scopo di rendergli omaggio e documentare la sua intera parabola creativa attraverso un corpus di opere che permettono di coglierne tutte le tinte, soprattutto la sua sensibilità oscura e dolorante, sempre in bilico tra un'energia straripante e la disperazione”.

La mostra, patrocinata dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, trova il suo punto di partenza in un nucleo di dipinti che rappresentano la figura umana documentata attraverso gli autoritratti declinati in varie forme ed espressioni; questi esprimono - oggi anche insieme ai paesaggi - tutta la tenacia e la curiosità con cui l'artista sperimenta l’uso della forma e dei colori, e fungono da laboratorio per rielaborazioni successive. Tutte le opere esposte sono presenti nel catalogo della collana “Promenade - Le forme dell’arte”, diretta dallo stesso curatore per la casa editrice palermitana Ex Libris.

