La Calata della Tela della Via Crucis, mostra nella parrocchia nella San Basilio Magno

La Calata della Tela della Via Crucis è un progetto che si realizza con la riproduzione, in stampa digitale, delle opere calcografiche originali prodotte dagli studenti del corso di Grafica d'Arte - Tecniche dell'incisione, triennio, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, coordinati dal professore Giovanni D'Alessandro per la Parrocchia San Basilio Magno.

La tela e le opere originali su carta rimarranno in esposizione presso l'Oratorio della parrocchia dal 31 marzo al 10 aprile 2023. L'inaugurazione si terrà venerdì 31 marzo alle ore 16,30 in via Filippo Paruta 10/M.