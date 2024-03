Bramante + two friends, la mostra collettiva alla Giuseppe Veniero Project

Bramante + two friends, la mostra collettiva di Davide Bramante, Gabriele Siniscalco e Mario Cucinella dal 9 marzo al 30 aprile (visitabile su appuntamento) alla Giuseppe Veniero Project, in piazza Cassa di Risparmio 21-22.

Davide Bramante sin dagli anni ’90, quelli per intenderci della sua formazione a Torino è definito come l’Ultras dell’Arte. Da qualche anno ha iniziato a vestire i panni non più soltanto del tifoso ma anche del sostenitore della bellezza. Davide Bramante torna a Palermo dopo quasi un decennio, per proporre una nuova mostra dopo le due personali al Museo Riso e alla GAM. Già al Museo Riso mostrò la sua propensione all’accoglienza e alla collaborazione verso e a favore degli altri artisti. Per questa mostra ha pensato di coinvolgere un “super giovane” e un architetto di respiro internazionale, Gabriele Siniscalco e Mario Cucinella.

Per Bramante, questi sono anni di grandi collaborazioni con giovani e artisti affermati nel suo spazio sito a Palazzolo Acreide che prende il nome di San Sebastiano Contemporary/Casa Bramante: nel tempo ha avuto l'opportunità di ospitare residenze e mostre di Francesco Lauretta, Luigi Presicce, Corrado Levi, Andres Anza, Mirko Leuzzi, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo e i due artisti sopracitati Siniscalco e Cucinella. Gabriele è stato selezionato, conosciuto e ospitato per una residenza lo scorso mese di Gennaio. Con Mario Cucinella Bramante condivide una lunga amicizia decennale, incontratosi in Corea del Sud, entrambi impegnati in progetti diversi, ma uniti da un stima reciproca li unisce l’amore per la regione di provenienza, la Sicilia.