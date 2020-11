Belice punto zero, online la mostra dell'Accademia di Belle Arti di Palermo

Si chiama Belice Punto Zero ed è la mostra online che rappresenta l’Accademia di Belle Arti di Palermo alla XV edizione del National Geographic Festival delle Scienze in corso a Roma sino al 29 novembre, data posticipata rispetto al tradizionale appuntamento primaverile. La mostra in versione digitale, dettata dall’emergenza sanitaria, è realizzata in partnership con l'INGV (Istituto nazionale Geofisica e Vulcanologia), l'Università degli Studi di Catania e la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "Alberto Bombace" di Palermo. Questo progetto di collaborazione, iniziato circa un anno fa, ha avuto lo scopo di raccontare gli oltre cinquant'anni trascorsi dal catastrofico terremoto che colpì la Valle del Belìce, mettendo a confronto il ricco archivio del quotidiano L'Ora di Palermo (custodito oggi presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana e su concessione dell’ Assessorato regionale ai Beni Culturali e dell’identità Siciliana) con le immagini contemporanee, con il contributo di geologi, geografi, sociologi e artisti che hanno cercato, attraverso le loro discipline e pratiche di fornire delle chiavi di lettura. Sul sito del National Geographic, dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, e sui rispettivi canali social, è pubblicato un video della mostra online che riassume il progetto e anticipa l'uscita di un libro in corso di pubblicazione prevista per la fine 2020/inizio 2021, edito da INGV. Questi risultati si intendono come primo momento di confronto di un progetto che, con molta probabilità, avrà ulteriori sviluppi e sempre con il coinvolgimento dell'Accademia e degli studenti. I docenti dell’Accademia che hanno lavorato al progetto sono Maria Donata Napoli (Teoria e metodo dei Mass Media), Sandro Scalia (Fotografia), Paolo Di Vita (Graphic Design) e gli studenti Alessandra Cremone, Salvatore Geraci, Laura Poma, Francesca Zarba, Paolo Peloso. Questo il link per prendere visione del video/mostra online della durata di 20 minuti.