"Autoterapia", al Museo Riso la mostra dedicata all'opera dell'artista Maurizio Ruggiano

Al Museo Regionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Palermo - Museo Riso, si inaugura la mostra “Autoterapia” dedicata all'opera dell'artista Maurizio Ruggiano.

Dopo aver esposto in diverse città d'Italia e all'estero, l'artista e video-maker Maurizio Ruggiano presenta una grande esposizione con le creazioni degli ultimi anni. La mostra curata da Alba Romano Pace e allestita nelle sale di Palazzo Belmonte Riso, mette insieme quadri, istallazioni e video in un percorso autobiografico che parte dal vissuto dell'artista per estendersi a tutta un'umanità silente che, ancor più in questo periodo, ricorda la fragilità della vita e la forza intima del reagire agli eventi. Le opere conducono lo spettatore in un viaggio nell'universo interiore di Maurizio Ruggiano che dipinge e crea con quegli scarti abbandonati alla deriva del quotidiano. Animali di pezza, peluche, preghiere di carta, tappi di cera, oggetti trovati per strada come rovine di un universo infantile quanto adulto, dilaniato dall'oblio e dal dolore dell'esistenza, ma da questi anche rafforzato e rinvenuto a nuova vita grazie al gesto dell'artista.

Due nuovi progetti sono presentati per la prima volta nelle sale del Museo Riso: Preghiere, collage di strisce di preghiere di carta, lanciate nell'aria durante le processioni e poi abbandonate sui marciapiedi dalla gente distratta e ancora Acufeni, tratto dalla storia intima dell'artista il cui udito è ferito indelebilmente dai rumori esterni, segno di quella sensibilità dell’artista che scaturisce nella creazione: "Le mie opere - evidenzia Maurizio Ruggiano - nascono da un disagio interiore; sono l'indice di un'estrema sensibilità emotiva che limita la comunicazione. Attraverso le mie opere riesco a vedermi dall'esterno dando un valore diverso al mio modo di essere con gli altri".

