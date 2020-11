"Artists", una collettiva di grandi maestri del '900 in mostra al centro d'arte Raffaello

Il Centro d'arte Raffaello, diretto da Sabrina Di Gesaro, in prossimità delle festività natalizie offrirà al pubblico una collettiva di grande pregio, a cura del critico d’arte Giuseppe Carli, dal titolo “Artists” e riunirà opere uniche e grafiche di grandi artisti appartenenti alle più importanti correnti del ‘900 come: Botero, Carrà, Caruso, Cascella, Faccincani, Fiume, Gianbecchina, Guttuso, Ligabue, Mirò, Picasso, Sassu, Schifano, Sughi, Ting, Vespignani, Vinciguerra. L'esposizione avrà inizio sabato 28 novembre ore 18:00 negli spazi di via Notarbartolo 9/e a Palermo.

“Questa mostra non ha paura di dichiarare con forza - commenta il critico e curatore Giuseppe Carli - l'importanza del Centro d'arte Raffaello all'interno del sistema dell'arte siciliana e non solo, nell'arco di questi ultimi 30 anni, come testimoniano le tante foto storiche presenti alle pareti della sede e nel web. L'esposizione, semplice e lineare, nella sua suddivisione in aeree tematiche (ritroviamo infatti spazi dedicati ai maggiori artisti del novecento affiancati da quelli del territorio siciliano) si arricchisce sovrapponendo storie e vicende tra collezionismo e partecipazione attiva a progetti espositivi come la grande mostra dedicata a Picasso. Troviamo così opere uniche di pregio, come ad esempio “Cavallo”, china su carta di Aligi Sassu, e grafiche che creano un concetto molto intimo e allo stesso tempo universale in cui tutte le opere risultano in relazione l'una con l'altra dando una fitta maglia che va ben oltre l'importanza dell'elenco dei nomi degli artisti che hanno incrociato in qualche modo la storia della galleria. È facile perdersi in vicende straordinarie, ritrovamenti e riscoperte di opere che hanno delineato l'immagine di una famiglia di editori, di galleristi, di collezionisti, di mercanti e di appassionati d'arte".

La mostra, sarà fruibile sino al 9 gennaio 2021 (via Notarbartolo 9/e, 90141, Palermo) da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica, lunedì mattina e festivi chiusi. L'inaugurazione non prevederà una serata evento nel rispetto delle normative di sicurezza sanitarie vigenti che vietano ogni sorta di assembramento ed evento ma, grazie all'ausilio della dimensione digitale e web, sarà possibile visitare la mostra sulla nuova piattaforma raffaellogalleria.com. nella sezione dedicata alla mostra in corso.