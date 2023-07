"Artigianato e devozione", la collettiva d'arte per il Festino di Santa Rosalia

Da giovedì 13 luglio al 15 luglio, dalle 10:30 alle 17:30 presso Palazzo Alliata di Villafranca, Piazza Bologni, 20, Palermo la mostra d'arte "Artigianato e Devozione" per il 399° Festino di Santa Rosalia.



Il Festino di Santa Rosalia è un evento di grande rilevanza per Palermo, poiché combina devozione religiosa, tradizione storica, identità culturale, valorizzazione del patrimonio e attrazione turistica. È un momento di unità e celebrazione per la comunità palermitana, che onora la sua patrona.

Questa mostra celebra la passione degli artigiani che, con dedizione e devozione, creano opere d'arte ispirate alla figura di Santa Rosalia, portando avanti una tradizione antica e affascinante. Con il supporto della Confartigianato Imprese Palermo, ed il Comune di Palermo, e la partecipazione dell’ Ente Don Orione ENDO-FAP, la Confraternita dei Fornai di Palermo, FANCS V. di Simona Elia, Modart di Flavia Pinello, Sartoria Costumi Teatrali di Francesca Pipi, GB Orafi, Bottega d’arte di Marco Orestano e il Museo Mineralogico «Marco Maiorana» .



L’inaugurazione è prevista per giovedì 13 luglio alle ore 16:00, accompagnata dalle note musicali dei canti siciliani di Angelo Daddelli & I Picciotti.