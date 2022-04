Cantieri culturali, mostra d'arte eclettica "Punti di Fuga" del collettivo Syrma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 5 Maggio 2022, alle ore 9.00, nella cornice dello Spazio Mediterraneo ai Cantieri Culturali alla Zisa, sarà inaugurata la mostra: "Punti di Fuga", del collettivo eclettico palermitano Syrma Collective. La mostra, che potrà essere visitata i giorni 5, 6 e 9 maggio, si focalizza sui punti di fuga che ogni artista vive all'interno del proprio immaginario; ciascuna visione del mondo è soggettiva e intima, mai uguale alle altre e condividerne i contenuti è un modo per arricchirsi. I giovani creativi coinvolti provengono da diversi background artistici e hanno interpretato l'idea del progetto in maniera multiforme e varia, dando vita a un proprio essenziale manifesto. Hanno raggiunto questo risultato seguendo a ritroso i fili della propria forma espressiva, mostrandosi nelle motivazioni più intime che li spingono a creare. Nel corso delle breve visita alla mostra potrete ascoltare musica d'ambiente e dal vivo, a opera uno dei nostri musicisti, leggere poesie e ammirare tele e illustrazioni realizzate dai nostri artisti che potrete incontrare presso lo spazio espositivo. La mostra sarà visitabile i giorni 5, 6 e 9 Maggio 2022: ore 9.00-13.00 e ore 15.00-19.00. Giorno 5 Maggio alle ore 17, in occasione dell'inaugurazione, si terrà un concerto all'interno dei locali; l'esibizione verrà poi replicata Venerdì 6 Maggio alle 17, sempre allo Spazio Mediterraneo. L'ingresso è gratuito tutti i giorni I nostri contatti: @syrma.collective su Instagram